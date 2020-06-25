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В Италии найдено затонувшее судно XVI века
Итальянские подводные археологи-любители обнаружили на морском дне обломки корабля XVI века. Свое открытие они совершили у берегов Лигурии, неподалеку от курортного городка Санта-Маргерита. Пока остается лишь гадать, с каким именно грузом совершало свой путь погибшее судно. Шансы сделать невероятные открытия крайне велики. Дело в том, что судно явно имело портом приписки Геную, которая была в XVI веке крупнейшим и богатейшим торговым городом планеты. Если корабль возвращался из путешествия, он вез груз специй, от которого мало что осталось. Зато если он плыл за товаром на восток, на борту судна находились значительные суммы в золоте и серебре.
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