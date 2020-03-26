В Италии недовольны медпомощью из России

80 % грузов, доставленных в Италию на 15 самолетах Ил-76 Минобороны России в качестве помощи для борьбы с коронавирусом, оказались "абсолютно бесполезны или малополезны". Об этом сообщает газета La Stampa со ссылкой на свои источники.



Авторы статьи отмечают, что охваченная эпидемией Италия больше всего нуждалась в медицинских масках и аппаратах искусственной вентиляции легких. Это доставил Китай. Российская же помощь состоит из мало востребованных комплексов для дезинфекций улиц, помещений и транспорта, сетует La Stampa.



