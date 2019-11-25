В Италии непогода разрушила мост

На автостраде, которая соединяет Турин и Савону, обвалился 30-метровый участок эстакады. Причиной, по всей видимости, стал сошедший оползень. К счастью, в момент происшествия машин на мосту не было, поэтому пострадавших нет. Сейчас движение на участке перекрыто в обоих направлениях.



