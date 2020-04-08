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В Италии прямо в реку рухнул автомобильный мост

В Италии на границе Лигурии и Тосканы прямо в реку рухнул автомобильный мост. По предварительным данным, на нем находился грузовик, водитель которого сейчас в больнице. На место ЧП направлен спасательный вертолет. Что стало причиной обрушения - пока неясно.

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