В Италии прямо в реку рухнул автомобильный мост

В Италии на границе Лигурии и Тосканы прямо в реку рухнул автомобильный мост. По предварительным данным, на нем находился грузовик, водитель которого сейчас в больнице. На место ЧП направлен спасательный вертолет. Что стало причиной обрушения - пока неясно.



