В Италии общенациональная забастовка таксистов

В Италии началась общенациональная забастовка таксистов. На улицы городов вышли сотни человек. Профсоюзы требуют от правительства ограничения влияния агрегаторов такси, в том числе и Uber. В Сети появляются сообщения, что власти меняют записи с камер видеонаблюдений, "затирая" протестные толпы на улицах. Организаторы заявляют, что забастовка затронет и крупнейшие аэропорты страны, что может привести к затруднениям для пассажиров.