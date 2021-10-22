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В Италии общенациональная забастовка таксистов

В Италии началась общенациональная забастовка таксистов. На улицы городов вышли сотни человек. Профсоюзы требуют от правительства ограничения влияния агрегаторов такси, в том числе и Uber. В Сети появляются сообщения, что власти меняют записи с камер видеонаблюдений, "затирая" протестные толпы на улицах. Организаторы заявляют, что забастовка затронет и крупнейшие аэропорты страны, что может привести к затруднениям для пассажиров.

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