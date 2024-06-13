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В Италии открылся саммит G7 - почему выбрали Лазурное побережье

В Италии сегодня стартовал саммит группы "семи". На этот раз встретиться решили на курорте Борго Эньяция, область Апулия. Но Лазурное побережье выбрали не потому, что саммит юбилейный, 50-й. Премьер Италии заявила, что таким способом "семерка" хочет дать сигнал о желании "укрепить диалог с Глобальным Югом". СМИ нарекли этот саммит самой слабой встречей лидеров, которую группа собирала за последние годы. В газете Politico тематический материал вышел под заголовком: "Шесть хромых уток и Джорджа Мелони: познакомьтесь с G7 в 2024 году".

Мы будем говорить о нынешнем кризисе, начиная с Украины и Ближнего Востока, и начнем с работы японской "Большой семерки" по созданию надежных и контролируемых цепочек поставок. Мы обсудим, пожалуй, самую сложную проблему нашего времени - появление искусственного интеллекта.
Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Лидеры G7 уже договорились о финансировании Украины на 50 млрд долларов. При этом за счет Москвы. Деньги планируют брать из замороженных российских активов. В российском МИД предупредили, что ответные меры будут очень болезненными для Брюсселя.

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