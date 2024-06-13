В Италии открылся саммит G7 - почему выбрали Лазурное побережье

В Италии сегодня стартовал саммит группы "семи". На этот раз встретиться решили на курорте Борго Эньяция, область Апулия. Но Лазурное побережье выбрали не потому, что саммит юбилейный, 50-й. Премьер Италии заявила, что таким способом "семерка" хочет дать сигнал о желании "укрепить диалог с Глобальным Югом". СМИ нарекли этот саммит самой слабой встречей лидеров, которую группа собирала за последние годы. В газете Politico тематический материал вышел под заголовком: "Шесть хромых уток и Джорджа Мелони: познакомьтесь с G7 в 2024 году".