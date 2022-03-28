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В Италии под угрозой закрытия десятки тысяч сельхозпредприятий

В Италии почти 100 тысяч предприятий по производству продуктов питания находятся под угрозой закрытия. Из-за санкций и провокаций США удобрения за последнее время подорожали на 170 %, дизельное топливо - почти на 130 %, корм для скота - на 90%.

В итоге уже сейчас затраты аграриев превышают доходы. Около 11 % сельхозпредприятий Италии прекратили свою деятельность. Больше всего страдают производители зерновых культур - пшеницы и кукурузы.

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