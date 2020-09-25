В Италии похитили реликвию с кровью Папы Иоанна Павла II

В Италии похитили очередную реликвию с кровью Папы Иоанна Павла II. На сей раз золотой крест с пузырьком святыни пропал в диоцезе города Сполето: исчезновение вечером заметили прихожане и тут же известили об этом полицию. Отметим, Иоанн Павел был канонизирован в 2014 году. Он стал одним из самых молодых понтификов в истории католицизма и первым папой славянского происхождения. В соборах Италии хранились три золотые реликвии с его кровью: одну похитили 6 лет назад, вторую - в прошлом году, третью - теперь. Церковные власти обратились к преступникам с просьбой вернуть святыню как можно скорее.



