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В Италии проходит общенациональная забастовка против бедственного положения небольших частных таксопарков
В Италии проходит общенациональная забастовка таксистов. Они из всех регионов едут в Рим, чтобы выступить против бедственного положения небольших частных таксопарков и индивидуальных перевозчиков. Согласно новому законопроекту, преимущества в Италии обеспечат крупным транснациональным корпорациям. Тысячи местных таксистов лишатся дохода.
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