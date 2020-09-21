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В Италии проходит референдум о сокращении числа депутатов парламента

В Италии сегодня второй день референдума о сокращении числа депутатских мандатов. Обе палаты парламента сократят на треть. У этой реформы много как сторонников, так и противников. Италия - парламентская республика, потому плебисцит называют историческим и судьбоносным.

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