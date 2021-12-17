Во Франции частично остановлено движение поездов на высокоскоростных линиях - в стране бастуют железнодорожники. Они требуют улучшения условий труда, увеличения штата и повышения заработной платы. Стачка продлится до воскресенья - отменены около половины рейсов.



А в Италии прошла всеобщая 8-часовая забастовка против экономической политики правительства. Ее объявили два крупнейших профсоюза страны. Манифестации прошли в Риме, Милане, Палермо и других городах. Профсоюзы потребовали изменений для трудящихся и пенсионеров с целью укрепления социальной системы.