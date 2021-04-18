В Италии работники культуры против ограничительных мер

В Италии на протест вышли работники культуры. Причина - финансовые потери из-за пандемии и отсутствия господдержки. Отрасль культуры и массовых развлечений не работает в стране уже более года.

В Аргентине из-за перевода на удаленное обучение протестовали более сотни школьников и их родителей. Они требовали обеспечить детям право на образование. Из-за роста заболеваемости в Буэнос-Айресе также увеличена продолжительность комендантского часа, отменены все массовые мероприятия. В кафе и ресторанах работают только летние террасы и только до 7 вечера.