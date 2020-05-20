В Италии разрешили работу музеев

Уже сейчас свои двери открыли 14 госучреждений, большая часть из них находятся в Риме. Многие музеи отложили открытие до 2 июня. В этот день Италия отмечает национальный праздник - День Республики. Примерно в это же время запланировано открытие Колизея и комплекса Помпеи.



