В Италии родился зеленый щенок

Необычное потомство появилось у обычной собаки в Италии. Ее хозяева не поверили своим глазам: у одного из пяти щенят шерсть оказалась зеленого цвета. Известно, такие метаморфозы с окрасом происходят, если в утробе матери плод вступает в контакт с зеленоватым желчным пигментом биливердином. Ожидается, что с течением времени шерсть у щенка станет такой же белой, как у собратьев. Пока хозяева называют ее Фисташка.