В Италии съемки фильма стали причиной лесного пожара

Пять тысяч гектаров леса сгорело на итальянском острове Стромболи. Причиной возгорания стали съемки сериала о службе гражданской защиты и спасения. По предварительной версии, кинематографисты имитировали небольшой пожар для съемки, вот только пламя вырвалось из-под контроля. Пожар, который потушили только через день, в итоге нанес ущерб более чем на 50 миллионов евро! Пришлось эвакуировать туристов из гостиниц. Местные власти настаивают, что не давали разрешения на ряд действий во время съемок, и требуют от кинодеятелей компенсации. Также за возмещением убытков обратились представители гостиничного бизнеса острова. Сериал снимается для государственного телевидения. Расследование по факту возгорания продолжается.

