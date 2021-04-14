В Италии снова протестуют бизнесмены

В Италии причиной недовольства местных предпринимателей стали карантинные ограничения. Сотни бизнесменов накануне снова вышли на протест, требуя у властей открытия общественных заведений. Одни только рестораторы Италии в прошлом году потеряли более трети доходов, общая выручка снизилась более чем на 34 миллиарда евро. Финансовой помощи от правительства больше не ждут, предприниматели лишь хотят восстановить свой бизнес. Прибывшая на митинг полиция разогнала протест, не обошлось без стычек.