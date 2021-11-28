Европейский политик, потоки беженцев из стран передней Азии и Северной Африки. И запрет на прием мигрантов. Как ни странно, это история не Моравецкого, и не Дуды. А их итальянского коллеги - экс-министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

И это при том, что на дворе был еще допандемийный - 2019 год. Тогда границы были открыты, а потоки мигрантов существенно ниже, чем, к примеру, в 2015 году. Но министр Сальвини отдал приказ: на Пиренейский полуостров не должна ступить нога нелегального мигранта. Некоторые беженцы находились на спасательных судах неделями - при этом условия на борту с каждым днем становились все тяжелее.

И вот сейчас того, кто называл себя защитником от мигрантской угрозы, судят. За нарушение международных норм, за превышение полномочий, за создание тяжелых условий для жизни беженцев. Об интересных параллелях с сегодняшними решениями Варшавы - Андрей Семченко.

Нежелание впускать мигрантов. Заигрывание с законодательством. И конфронтация с европейскими нормами...

Для Европы это уже знакомый сюжет. Укрощение строптивого - спустя 30 лет получило сиквел. Место действия - снова Италия. Только декорации на этот раз не сельские пейзажи северной части страны, а… залы суда. А главный герой не фермер, а бывший вице-премьер государства за Пиренеями.

Сейчас в Италии судят бывшего главу МВД Маттео Сальвини. Ему вменяют в вину запрет в течение шести дней пускать на Лампедузу нелегалов в 2019-м. Как и известный герой Варшавского Сейма - Сальвини утверждал: он, мол, защищает страну от нахлынувших беженцев. Не допускал корабли с мигрантами к берегам Италии, грозил тюремными сроками для капитанов. А гуманитарным НПО - огромными штрафами. Сейчас ему грозит до 15 лет.













Самое главное, можете поверить: статья номер 10 нашей итальянской Конституции гарантирует вот это право беженцам. Надо внимательно читать, что пишет наша Конституция. Те, которые поступали так, поступали против Основного закона нашего государства, нашей Конституции, которая является одной из самых демократичных Конституций в мире. И поэтому судья будет решать этот вопрос. Я знаю одно, что то, что было против прав беженцам, они действовали против итальянской Конституции.

Синьор Сальвини, как и его польский коллега, был острым на язык. К примеру, вот так экс-вице-премьер отреагировал на призывы американского актера Ричарда Гира соблюсти международное законодательство и впустить просящих убежище в Европе.

Мы благодарны этому щедрому миллионеру за беспокойство о судьбе мигрантов. Он может забрать их в Голливуд на своем частном самолете и разместить их на своих виллах. Спасибо, Ричард! Маттео Сальвини

Главная ошибка итальянского политика - открытая критика большой европейской семьи. И хотя штаб-квартира ЕС находится не на Сицилии, законы коза ностра опосредованно применяются и там. И открытую конфронтацию в Европе не привыкли прощать.

Мы дали понять, что Италия не выполняет приказы ЕС, а действует как равноправная страна-участница. Маттео Сальвини

Вот и отдали Сальвини на суд итальянскому законодательству. Защищать, как, например, сейчас Моравецкого, никто из высоких политиков ЕС не собирается. Хотя Матеуш упорно идет по стопам своего приятеля. И буквально месяц назад даже грозил выходом Польши из состава Евросоюза, обвиняя объединение в превышении своих полномочий.













Некоторые учреждения ЕС берут на себя право принимать решения по вопросам, которые они не имели права решать. Вот почему мы не будем действовать под давлением или шантажом. Матеуш Моравецкий

К чему же привела борьба итальянского политика с мигрантскими лодками? Конкретно сейчас - к обратному эффекту. Хотя Евросоюз в связи с последними событиями уже полностью растерял имидж главного центра гуманизма, лицо в Брюсселе пытаются держать. Поохают, озаботятся, но через Италию и Грецию мигрантов все же впустят. Это же - другое.

Луиджи Марино, экс-сенатор Италии:

С начала года, с 1 января по 10 ноября, Италия приняла более 57 тысяч мигрантов. Из них почти 8 тысяч несовершеннолетних. В прошлом году 30 тысяч - почти в два раза больше в этом году. А с 3 по 9 ноября мигрантов было 1 468, только на одной неделе. И почему так? Они бегут из войны, из бедности, из очень трудных условий. Они бегут из стран Ближнего Востока, из Афганистана, из Сирии, из Ирака и так далее. Я не понимаю, почему Польша так поступает, так грубо и так недемократически. Матеуш Моравецкий