3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Италии умер один из главарей "Коза Ностра"
Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, который был арестован в январе и содержался в тюрьме строгого режима, умер в больнице, пишетSputnik.
62-летний босс "Коза ностра" проходил лечение в итальянском городе Аквила из-за рака толстой кишки. С пятницы он находился в коме.
Денаро находился в розыске 30 лет. Он всегда возглавлял перечень самых разыскиваемых мафиози Италии. Журнал Forbes разместил его на шестом месте в списке 10 самых разыскиваемых преступников в мире.
По данным СМИ, его не могли так долго задержать из-за того, что Денаро сделал удачную пластическую операцию по смене внешности.
Денароарестовалив январе текущего года, когда он находился в дневном стационаре одной из клиник в Палермо.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Когда в Витебске появится квартал электродомов
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все