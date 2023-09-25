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В Италии умер один из главарей "Коза Ностра"

В Италии умер один из главарей "Коза Ностра"

Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, который был арестован в январе и содержался в тюрьме строгого режима, умер в больнице, пишетSputnik.

62-летний босс "Коза ностра" проходил лечение в итальянском городе Аквила из-за рака толстой кишки. С пятницы он находился в коме.

Денаро находился в розыске 30 лет. Он всегда возглавлял перечень самых разыскиваемых мафиози Италии. Журнал Forbes разместил его на шестом месте в списке 10 самых разыскиваемых преступников в мире.

По данным СМИ, его не могли так долго задержать из-за того, что Денаро сделал удачную пластическую операцию по смене внешности.

Денароарестовалив январе текущего года, когда он находился в дневном стационаре одной из клиник в Палермо.

Фото:pixabay.com

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