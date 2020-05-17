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В Италии, в Греции и Франции открылись пляжи

Италия намерена открыть границы с 3 июня

Также будет снят запрет на поездки между регионами, который ранее ввели как меру борьбы с распространением коронавируса. Запретить въезжать или выезжать в ту или иную часть страны могут лишь в случае наличия высокого риска заражения коронавирусом в этих районах.

Греция открывает городские пляжи

Власти приняли такое решение из-за аномальной жары. В стране их заработало около 500. Пляжи уже переполнены местными жителями. При этом действуют жесткие ограничения: работники должны контролировать потоки людей, а сами отдыхающие - соблюдать дистанцию. Однако, судя по кадрам, выполняют условия далеко не все.

Открыла пляжный сезон и Франция. Загорать пока рановато, зато можно просто гулять по набережной или заниматься серфингом. Кроме того, в стране разрешили пикники у озер и водоемов.

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