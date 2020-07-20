В Италии в кофе прятали кокаин

Необычный кофе конфисковали сотрудники полиции в Италии. Каждое зерно в буквальном смысле было фаршировано кокаином. Правоохранители заподозрили неладное, когда увидели, что посылка с двумя килограммами кофе отправлена на имя босса мафии из фильма "Джон Уик 2". После выяснения всех обстоятельств задержан 50-летний житель Флоренции, который прибыл в аэропорт, чтобы забрать свою посылку.



