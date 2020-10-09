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В Италии вернули обязательный масочный режим

Носить защиту нужно не только в помещениях, но и на улице. Исключения допустимы только при нахождении в одиночестве или занятии спортом на открытом воздухе. Нарушителей ждет штраф от 400 до 1 000 евро. За последние сутки в стране вирус выявлен у 4,5 тысяч человек, что почти на тысячу больше, чем днем ранее.

А в Бельгии сокращают круг общения каждого гражданина до максимум трех человек. Собираться компаниями или приглашать к себе домой большее количество человек запрещено. Напомним, накануне в Бельгии закрылись все бары и кафе.

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