В Италии вернули обязательный масочный режим

Носить защиту нужно не только в помещениях, но и на улице. Исключения допустимы только при нахождении в одиночестве или занятии спортом на открытом воздухе. Нарушителей ждет штраф от 400 до 1 000 евро. За последние сутки в стране вирус выявлен у 4,5 тысяч человек, что почти на тысячу больше, чем днем ранее.