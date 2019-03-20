В Италии водитель автобуса умышленно угнал транспортное средство, в котором находились дети, и поджог его

В Италии водитель автобуса умышленно угнал транспортное средство, в котором находилось более полусотни детей, и поджог его. 12 школьников и двое взрослых отравились дымом. Они госпитализированы. На месте происшествия сейчас работают медики, пожарные и карабинеры. Водитель автобуса задержан. Это 47-летний выходец из Сенегала, недовольный миграционной политикой Италии. Некоторых детей он связал. К счастью, школьники успели покинуть салон через задние окна. Их разбили карабинеры.



