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В Италии вспыхнули беспорядки из-за новой вспышки COVID-19

Для нормализации обстановки пришлось привлечь армию. События развернулись в городке Мондрагоне, где квартал, который прилегает к домам 49 зараженных, был объявлен красной зоной и оцеплен. Это вызвало резкое недовольство местных жителей. Возникла перебранка, в окна соседних домов полетели стулья и камни. Несколько человек, у кого тесты показали положительный анализ, судя по всему, сбежали. В Италии на сегодня подтверждено 240 тысяч случаев COVID-19. Умерли свыше 34 тысяч человек.


ВОЗ отмечает ухудшение ситуации в Европе

Стабильной обстановка пока остается в Германии, Польше, Испании и Израиле. Мировая статистика зараженных уже насчитывает почти 9 миллионов 800 тысяч. Погибших фактически полмиллиона.

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