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В Италии вулкан Стромболи извергается второй раз за месяц

Лаву и дым уже наблюдали 1 апреля и дважды прошлым летом. Стромболи - один из непрерывно действующих вулканов, для него характерны небольшие, но частые извержения.

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