В Италии ввели новые противоэпидемические ограничения

Количество зараженных COVID-19 на планете превысило 40 миллионов. Погибших более миллиона 100 тысяч. В Европе отмечают приход второй волны. Власти Италии заявляют, что в стране сложилась критическая ситуация. Накануне там зарегистрировали почти 12 тысяч заражений. В связи с этим премьер-министр объявил о новых ограничительных мерах. На неопределенное время приостановлена работа ярмарок и проведение любительских спортивных мероприятий. Закрыты спортзалы. При этом возвращения к тотальному карантину не будет, этого не переживет экономика.