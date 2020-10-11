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В Италии выпал снег

Свидетелями октябрьской метели стали жители городов северо-восточной части страны - в горном массиве Доломитовых Альп. Осадки не просто припорошили дороги и дома. Здания, деревья покрыли настоящие снежные шапки.

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