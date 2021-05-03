ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Италии задержали двух антипрививочников за поджог пункта вакцинации от COVID-19

В Италии задержали двух антипрививочников за поджог пункта вакцинации от COVID-19

Мужчины были арестованы за поджог центра вакцинации с использованием "коктейлей Молотова "в городе Брешия на севере Италии. Вакцины в центре не были повреждены, поскольку огонь не распространился настолько, чтобы угрожать электрообеспечению установки.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все