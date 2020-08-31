В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП из-за пандемии коронавируса

Коронавирус и жесткие меры, которые предпринял ряд государств, чтобы уберечь людей от пандемии, оказали огромное влияние как на коллективное создание, так и на благосостояние граждан. В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП во втором квартале по сравнению с прошлогодним показателем и в целом с 1995 года: минус 17,7 %. Главная причина - ограничительные меры из-за COVID.Значительно сократились и показатели внутреннего спроса. А объемы экспорта и импорта товаров и услуг упали на 26 и 20,5 % соответственно.С начала пандемии число инфицированных в Италии превысило 268 тысяч. Из них скончались почти 35,5 тысячи человек.



