ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП из-за пандемии коронавируса

Коронавирус и жесткие меры, которые предпринял ряд государств, чтобы уберечь людей от пандемии, оказали огромное влияние как на коллективное создание, так и на благосостояние граждан. В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП во втором квартале по сравнению с прошлогодним показателем и в целом с 1995 года: минус 17,7 %. Главная причина - ограничительные меры из-за COVID.Значительно сократились и показатели внутреннего спроса. А объемы экспорта и импорта товаров и услуг упали на 26 и 20,5 % соответственно.С начала пандемии число инфицированных в Италии превысило 268 тысяч. Из них скончались почти 35,5 тысячи человек.

Индия установила антирекорд по выявлению COVID-19 за сутки

В Индии установлен

печальный рекорд

: за сутки в стране зарегистрированы почти 79 тысяч новых случаев COVID-19. Правда, рост статпоказателей можно объяснить и более массовым, чем прежде, тестированием людей.С начала пандемии в Индии 3,5 миллиона случаев. Общее же число зараженных в мире приближается к 25 с половиной миллионам. Выздоровели около 18 миллионов пациентов.

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все