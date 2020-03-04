В Италии закроют все школы и университеты из-за коронавируса

Как сообщает итальянская газета La Repubblica, согласно распоряжению итальянских властей, учебные заведения во всех регионах Италии будут закрыты минимум на 15 дней, начиная с 5 марта.



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