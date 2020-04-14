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В Италии заработали продовольственные рынки, точки продажи стройматериалов и автомойки

В Италии заработали продовольственные рынки, точки продажи стройматериалов и автомойки

В Австрии открылись тысячи магазинов непродовольственных товаров. От тотальной изоляции решили отойти и в Испании. На фоне снижения смертности здесь возобновляют работу стройки и заводы. Постепенно снимать карантинные ограничения с 19 апреля начнет Польша. Тем временем в Японии впервые за месяц зарегистрировано самое масштабное снижение заражений за сутки - в полтора раза. А в США заявили, что пик эпидемии пройден. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, в стране остановился рост числа заболевших COVID-19 и умерших от инфекции. Уже 1 мая Штаты могут отменить ограничения.

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