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В Италии жестоко расправились с украинской беженкой

В Италии жестоко расправились с украинской беженкой

В Италии убита 23-летнюя беженка из Украины Анастасия Алашри, пишет РИА Новости.

Тело женщины с тремя ножевыми ранениями нашли в сельской местности Вилла Джулия. У погибшей остался трехлетний сын. Следствие заподозрило в преступлении ее бывшего супруга, кондитера из Египта. Его задержали на железнодорожном вокзале в Болонье.

Украинка, как утверждается в публикации, развелась и решила начать новую жизнь, завела нового возлюбленного. Накануне убийства она решила переехать к нему жить.

Фото:pixabay.com

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