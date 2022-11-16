В Италии жестоко расправились с украинской беженкой

В Италии убита 23-летнюя беженка из Украины Анастасия Алашри, пишет РИА Новости.



Тело женщины с тремя ножевыми ранениями нашли в сельской местности Вилла Джулия. У погибшей остался трехлетний сын. Следствие заподозрило в преступлении ее бывшего супруга, кондитера из Египта. Его задержали на железнодорожном вокзале в Болонье.



Украинка, как утверждается в публикации, развелась и решила начать новую жизнь, завела нового возлюбленного. Накануне убийства она решила переехать к нему жить.



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