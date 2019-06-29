В итальянском городе Генуя снесли остатки моста, при обрушении которого погибли 43 человека

В итальянском городе Генуя снесли остатки моста, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека. Сам процесс занял всего несколько секунд, однако из прилегающих районов эвакуировали тысячи людей, а дороги в радиусе 300 метров были перекрыты. За год по мосту проезжало около 25 миллионов автомобилей.