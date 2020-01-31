В итальянском Таранто объявили о распродаже домов по одному евро

Это первый город страны, где запустили подобную программу. Ранее в Италии уже устраивали такие распродажи, однако тогда речь шла лишь о небольших деревнях. Таранто же является административным центром провинции Апулия, население - около 20 тысяч человек. Городской совет надеется, что распродажа жилья вдохнет жизнь в исторический центр. Большинство горожан покинули старый город из-за плохого состояния улиц и зданий, а также близости к сталелитейному заводу.



