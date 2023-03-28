В Ивано-Франковске в храм Рождества Христова вломились люди в масках и камуфляже

В Ивано-Франковске в храм Рождества Христова вломилась группа из примерно 200 человек в масках и камуфляже. Штурмующие церковь выломали боковые двери, проникли внутрь, вытолкали прихожан с лестницы и применили слезоточивый газ против священнослужителей. Полиция не вмешивалась (как это было и в Одессе, когда людей в здании заживо сожгли)и равнодушно наблюдала.