В июле Китай увеличил закупки российского золота в 50 раз по сравнению с 2021 годом

Китай значительно увеличил закупки российского золота. Импорт в июле превысил 108 миллионов долларов. Это в 50 раз больше, чем за этот же период год назад. До февраля российское золото в основном шло в Великобританию, Швейцарию и ОАЭ. Китай за весь прошлый год купил российского золота на 237 миллионов. С учетом западных санкций драгметалл поставляется с дисконтом, но публичной информации о размере скидки пока нет.