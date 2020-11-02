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В Измире из-под завалов спасли трехлетнего ребенка
Из-под руин в Измире удалось извлечь живой трехлетнюю девочку. Она провела в заточении 65 часов. Это уже вторая история чудесного вызволения детей. Незадолго до трехлетней малышки под руинами отыскали живой 14-летнюю девочку. Ей пришлось провести под завалами 58 часов.
Число погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 83
По последним данным, жертв землетрясения уже 83. Трагедия даже примирила на время турок с греками. Правительства стран обменялись соболезнованиями и выразили готовность к взаимной помощи.