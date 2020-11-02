В Измире из-под завалов спасли трехлетнего ребенка

Из-под руин в Измире удалось извлечь живой трехлетнюю девочку. Она провела в заточении 65 часов. Это уже вторая история чудесного вызволения детей. Незадолго до трехлетней малышки под руинами отыскали живой 14-летнюю девочку. Ей пришлось провести под завалами 58 часов.



