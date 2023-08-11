В Израиле 14 тыс. украинских беженцев с 9 августа лишили медицинской страховки

В Израиле 14 тысяч украинских беженцев с 9 августа лишили медицинской страховки. Технически они имеют статус туристов, однако по отношению к украинцам все же действовал ряд гуманитарных программ, которые теперь сворачиваются.

Беженцы из "Незалежнай" все еще имеют право законно находиться на территории Израиля до окончания боевых действий у себя на родине, однако власти недвусмысленно дают понять, что гостям необходимо переходить на самообеспечение или же искать убежища в других странах. С другой стороны, далеко не все государства оказывают качественную медпомощь украинским беженцам.