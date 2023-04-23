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В Израиле 15-я протестная суббота собрала более 120 тысяч человек
15-я протестная суббота собрала в Тель-Авиве более 120 тысяч человек. Люди выступают против судебной реформы, предложенной премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху.
Праздник в честь основания страны в 1948 году, который обычно является Днем национального единства, был омрачен одним из самых серьезных кризисов в истории Израиля. В Тель-Авиве из-за протестов временно перекрыли движение транспорта по ряду улиц.
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