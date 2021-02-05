В Израиле дети стали чаще болеть COVID

Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 105 с половиной миллионов. Несмотря на вакцинацию, пока взять пандемию под контроль не удается. Тяжелая ситуация в Израиле. Смертность в разы превышает весенние и осенние волны эпидемии. Значительно выросло количество заболевших детей. Эксперты винят в этом британский штамм.



"COVID-отели" открылись в Великобритании



В Британии тем временем начинают работу так называемые COVID-отели. Туда на 10 дней будут помещаться все прибывающие в королевство из стран с высокими показателями заражений. Это порядка 30 государств. Но платить за проживание придется самим приезжающим. Примерная сумма - 800 фунтов.



