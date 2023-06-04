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В Израиле идет 22-я неделя массовых выступлений против планов реформы судебной системы

В Израиле идет уже 22-я неделя массовых выступлений против планов реформы судебной системы (ее предложил премьер-министр Нетаньяху).

Накануне по всей стране прошло несколько митингов. Основная акция собрала десятки тысяч человек в Тель-Авиве. Протестующие заблокировали главную автомагистраль, а на центральных улицах зажигали факелы и били в барабаны. Полиция силой растаскивала активистов.

Протесты не прекращаются, несмотря на то что правительство и оппозиция ведут переговоры, чтобы найти компромисс по плану реформы.

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