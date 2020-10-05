В Израиле массовая молитва переросла в столкновения с полицией

Ортодоксальные евреи собрались в центре города, игнорируя требования о массовых собраниях. Большинство из них не носили маски и не соблюдали нормы социального дистанцирования. На просьбу разойтись - верующие никак не отреагировали. Полиция стала задерживать нарушителей. Началась потасовка.