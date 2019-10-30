В Израиле нашли церковь неизвестного мученика

Израильские археологи нашли около Иерусалима церковь византийской эпохи, которую построили в VI веке в честь безымянного мученика. Храм обнаружили в окрестностях города Бейт-Шемеш. Базилика занимает площадь в полтора километра. Внутри церковь украшена фресками и мозаиками с изображением листьев, фруктов, птиц и геометрических элементов. Также есть мозаика с изображением орла - символа Византийской империи. Археологи уверены, что мощи мученика могли находиться в крипте часовни. Возможно, он был слишком хорошо известен посетителям храма, чтобы указывать его имя. От постройки сейчас остались лишь фундамент, пол и нижняя часть стен, тем не менее судить о богатстве и насыщенности убранства можно и по этим остаткам.