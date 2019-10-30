3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Израиле нашли церковь неизвестного мученика
Израильские археологи нашли около Иерусалима церковь византийской эпохи, которую построили в VI веке в честь безымянного мученика. Храм обнаружили в окрестностях города Бейт-Шемеш. Базилика занимает площадь в полтора километра. Внутри церковь украшена фресками и мозаиками с изображением листьев, фруктов, птиц и геометрических элементов. Также есть мозаика с изображением орла - символа Византийской империи. Археологи уверены, что мощи мученика могли находиться в крипте часовни. Возможно, он был слишком хорошо известен посетителям храма, чтобы указывать его имя. От постройки сейчас остались лишь фундамент, пол и нижняя часть стен, тем не менее судить о богатстве и насыщенности убранства можно и по этим остаткам.
Президент
Все
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Политика
Все
Общество
Все
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
Как ремонтируют путепровод на ул. Ваупшасова в Минске и когда будет сдан объект
Стартовал 14-й сезон молодежного проекта "100 идей для Беларуси"
Те же профи, только в профиль: аналоги WorldSkills с белорусской и российской пропиской
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов