В Израиле не смогли сформировать правительственную коалицию. В стране могут состояться уже третьи парламентские выборы за год. Напомним, после неудачной попытки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сформировать правительство в срок шанс получила оппозиционная политическая сила - блок партий "Кахоль-Лаван". Однако и их попытка потерпела неудачу.