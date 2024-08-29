В Израиле опровергли сообщения о согласии на паузы в боях в секторе Газа

Никакого прекращения огня. В канцелярии президента Израиля Нетаньяху опровергли сообщения в СМИ о якобы согласии страны на гуманитарные паузы в секторе Газа с целью проведения вакцинации детей от полиомиелита. Там же подчеркнули, что речь идет лишь о выделении определенных мест в секторе Газа для этих целей.