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В Израиле опровергли сообщения о согласии на паузы в боях в секторе Газа
Никакого прекращения огня. В канцелярии президента Израиля Нетаньяху опровергли сообщения в СМИ о якобы согласии страны на гуманитарные паузы в секторе Газа с целью проведения вакцинации детей от полиомиелита. Там же подчеркнули, что речь идет лишь о выделении определенных мест в секторе Газа для этих целей.
Ложное заявление появилось на местном телеканале. Журналисты утверждали, что Израиль по требованию США согласился на гуманитарное прекращение огня.
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