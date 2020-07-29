В Израиле осиротевшего птенца выкормил дрон

В Израиле птенцу белоголового сипа удалось выжить после гибели матери благодаря армейскому дрону. Птица-мать разбилась, налетев на линию электропередачи. Беспилотник 136 дней сбрасывал в гнездо корм. Дроном управляли израильские военнослужащие. Военные основательно подготовилась к заданию, создав макет гнезда на одной из баз. Операторы часами проводили тренировочные полеты, которые позволили им подготовиться к реальному. В итоге миссия «Мама-дрон» отлично сработала. В минувшее воскресенье птенец впервые взмыл в небо.