В Израиле полиция разогнала тысячи ортодоксов, пришедших на похороны

В Израиле полиция с боем снова разгоняла собравшихся на похороны ортодоксов. Тысячи человек пришли проститься с раввином в обход запрета на массовые собрания. В толпе не соблюдали дистанцию и намеренно не надевали маски. Прибывшая полиция сначала пыталась разгородить толпу ограждениями, но выставленные заборы люди попросту снесли. А после устроили потасовки с силовиками.