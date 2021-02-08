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В Израиле полиция разогнала тысячи ортодоксов, пришедших на похороны
В Израиле полиция с боем снова разгоняла собравшихся на похороны ортодоксов. Тысячи человек пришли проститься с раввином в обход запрета на массовые собрания. В толпе не соблюдали дистанцию и намеренно не надевали маски. Прибывшая полиция сначала пыталась разгородить толпу ограждениями, но выставленные заборы люди попросту снесли. А после устроили потасовки с силовиками.
В Израиле сейчас действуют строгие карантинные ограничения. В стране зарегистрировано более 680 тысяч случаев заражения COVID-19.
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