В Израиле при столкновении автобуса и автомобиля пострадал 21 человек

Крупное ДТП в исторической области на севере Израиля. В районе перекрестка Кабри в Западной Галилее пассажирский автобус перевернулся после столкновения с автомобилем. Пострадал 21 человек: все доставлены в больницу, два подростка - в тяжелом состоянии. Большинство пассажиров смогло самостоятельно выбраться из искореженного транспорта. Обстоятельства ДТП выясняются.



