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В Израиле продолжаются ожесточенные стычки между израильскими арабами и евреями
Растет число жертв конфликта на Ближнем Востоке. Количество погибших среди мирного населения с палестинской стороны достигло 120 - среди них 20 детей. В Израиле скончались 9 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Этой ночью израильские военные провели крупнейшую с начала конфликта атаку по объектам боевиков движения ХАМАС в Газе.
Воздушные силы поддерживались наземными войсками, однако на территорию сектора Газа ни один израильский солдат не вошел. И, тем не менее, армейская операция в секторе Газа неизбежна, в противном случае взаимные ракетные удары могут продолжаться бесконечно. У обеих сторон значительные запасы зарядов и носителей.
Тем временем в самом Израиле продолжаются ожесточенные стычки между израильскими арабами и евреями. Полиция задержала 750 человек за участие в погромах. На фоне этого президент страны не исключил возможности начала гражданской войны.
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