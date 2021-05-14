В Израиле продолжаются ожесточенные стычки между израильскими арабами и евреями

Растет число жертв конфликта на Ближнем Востоке. Количество погибших среди мирного населения с палестинской стороны достигло 120 - среди них 20 детей. В Израиле скончались 9 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Этой ночью израильские военные провели крупнейшую с начала конфликта атаку по объектам боевиков движения ХАМАС в Газе.

Воздушные силы поддерживались наземными войсками, однако на территорию сектора Газа ни один израильский солдат не вошел. И, тем не менее, армейская операция в секторе Газа неизбежна, в противном случае взаимные ракетные удары могут продолжаться бесконечно. У обеих сторон значительные запасы зарядов и носителей.

Тем временем в самом Израиле продолжаются ожесточенные стычки между израильскими арабами и евреями. Полиция задержала 750 человек за участие в погромах. На фоне этого президент страны не исключил возможности начала гражданской войны.