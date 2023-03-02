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В Израиле протестуют против судебной реформы, скандируя лозунги в защиту демократии

По Израилю прокатилась серия массовых акций протеста. В Тель-Авиве люди вышли на шествие по улицам, скандируя лозунги в защиту демократии. Не обошлось без столкновений. Полицейские разгоняли толпу с применением спецсредств.

В интернете появляются новые кадры с демонстраций, где утверждается, что протестующие заблокировали кортеж жены премьер-министра Израиля.

Известно, что участники протестов добиваются отмены реформы, которая предусматривает ограничение влияния Верховного суда страны и контроль властей над процессом назначения представителей суда.

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