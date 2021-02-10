В Израиле разогнали антиковидные протесты

В Иерусалиме на фоне введения новых COVID-ограничений вспыхнули беспорядки. Сотни мужчин собрались на улицах города в знак протеста против закрытия религиозных школ. Они перекрыли движение транспорта. Сообщалось о поджогах и порче государственного и частного имущества. Для возвращения порядка на улицы полиция применила водометы. Начались задержания.